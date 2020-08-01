HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
01.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:39

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukovo Havalimanına gelen yolcular, bugün 02: 15'te yola çıkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağında yer almak için işlemlerini yaptırdı.

Çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolculardan bazıları, İstanbul üzerinden Antalya'ya giderek tatil yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Güncel
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 4 dükkanı da küle çevirdi
Bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 4 dükkanı da küle çevirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Yaşar Güler İlhan Cihaner Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Kerem Bursin Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 00:50:44. #1.15#
title