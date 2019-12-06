Rusya anti-doping şefi, atletizm federasyonunda reform istiyor

06.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:13

Rusyalı atletler ve olimpik sporcular, ülkenin atletizm federasyonun da işin içinde bulunduğu bir doping organizasyonu kurulmasından dolayı, 2016 Rio Olimpiyatları’ndan bu yana gerek yaz ve kış olimpiyat oyunlarında gerek dünya atletizm şampiyonalarında ülkelerinin bayrakları altında yarışamıyorlar. Üstelik büyük spor organizasyonlarına katılamama durumu, önümüzdeki yaz düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da sürecek.

Ülkenin anti-doping ajansı RUSADA’nın şefi Yuri Ganus, bu cezalı olma hâlinin sona ermesi amacıyla, ülkedeki tüm atletizm organizasyonun baştan kurulmasını istiyor. Ganus, atletizm milli takımındaki tüm koçların görevden alınması ve ülkenin atletizm federasyonunun lağvedilmesi için uluslararası bir çalışma grubu kurulması çağrısında bulundu.

RUSADA şefi, İngiliz haber ajansı Reuters’ın görüntülediği beş sayfalık mektubunda, ülkenin tüm milli takım koçları görevden alınmadan ve doping iddialarının üzerine gidecek uluslararası bir çalışma grubu oluşmadan; şu an hâlâ yürürlükte olan cezaların son bulamayacağını düşündüğü belirtiyor.

Reuters’ın haziran ayında yayınladığı haberde, iki Rus milli takım antrenörünün cezalı olmalarına rağmen sporcularla hâlen çalışma yaptığı bildirilmişti. Tüm bu usulsüzlüklerin önünde geçmek isteyen Ganus, mayıs ayında Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı’nı görevi bırakmaya davet etmiş ancak bu çağrı karşılık bulmamıştı.

RUSADA şefi Ganus, dün yaptığı açıklamada belirttiği üzere, tüm bu sürecin Rus atletlere büyük zarar verdiğine inanıyor: “Kadın ve erkek atletlerimizin en iyiyi hak ettiklerini düşünüyorum. Dünyanın en iyi atletleriyle, hiçbir kısıtlama olmadan mücadele edebilme hakkına sahip olmalılar.”

Rusyalı atletler, olimpiyatlardan tamamen dışlanmış değiller. Doping yapmadığını kanıtlayan tüm atletler, kendi ülke bayraklarını kullanmaksızın, olimpiyat bayrağı altında yarışabiliyorlar. Ancak kazanılan madalyalar, Rusya tarafından kazanılmış olarak kayıtlara geçmiyor ve Rus sporcuların altın madalya alması durumunda Rusya Milli Marşı çalınmıyor.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 278 Rus atlet, olimpiyat bayrağı altında yarışabilmişti. Ancak 111 atletin olimpiyat oyunlarına katılma başvurusu Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından, Dünya Anti Doping Ajansı’nın raporları doğrultusunda veto edilmişti.