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Rus turistler Muğla'da….

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya ile mart ayında durdurulan uçuşlar bugün itibariyle yeniden başladı.

Rus turistler Muğla'da….
10.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:28

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist, Muğla'ya geldi.

Kovid-19 nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta yeniden yapılmaya başlandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Rus turistler Türkiye'ye uçuşların başlaması dolayısıyla çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Virüsle mücadele sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini anlatan Rus turistler alınan tedbirler nedeniyle teşekkür ettiler.

Öte yandan, gün içerisinde Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

HEDEF 100 BİN RUS TURİST….

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bu süreçte güvenli turizmin ön plana çıktığına işaret ederek,"Otellerin sertifikalandırılması ve alınan tedbirler, PCR Testlerinin havalimanları ve tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılması çok önemli" dedi.

Rusya'dan bu gün 5 uçağın geldiğine işaret eden Güvenç, şunları ifade etti:

"İlk uçak sabah 07.00 de indi ve yüzde 94 doluluk ile geldi. Rusya'da uçuşa açılan 3 şehirde, Moskova, Petersburg, Rostov dan uçak planlamaları yapıldı. Rusya'dan talep ve uçuş planlamaları iyi. Rusya'dan Ağustos ayında 39.000 yolcu gelecek. Sezon sonuna kadar 100.000 yolcuya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu sene sezon kasıma kadar devam ediyor, normale göre uzadı. Ruslar deniz güneş kum tatilini seviyorlar, bu tatil şekli bir gelenek ve her zamanki gibi Türkiye yi tercih ediyorlar. Ukrayna'da aynı şekilde devam ediyor ve ortalama doluluk yüzde 98. Ukrayna'dan Kiev, lviv ve Harkow dan uçaklar geliyor. İngiltere giderek ivme kazandı. Ağustos ayında geçen seneye göre yüzde 55, Eylül ayında yüzde 73, Ekim ayında yüzde 98.5 oranında sayıları yakalayacağız. Biraz daha vakit olsa yüzde 100 olacaktı, turizmde V tipi toparlanma ivme hızlanıyor. Bu durum Türkiye turizminin çeviklik kabiliyetini ve Bakanlığımızın aldığı proaktif tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor."

Kaynak: Bültenler

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