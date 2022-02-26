Rus tenisçiden ülkesine tepki! Kendisini çeken kameraya yazdığı mesajla gönülleri fethetti - Haberler

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Rus tenisçiden ülkesine tepki! Kendisini çeken kameraya yazdığı mesajla gönülleri fethetti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rubleb, Hubert Hurckacz'ı yendiği maçtan sonra Ukrayna işgaline tepki gösterdi. 24 yaşındaki tenisçi kameranın lensine, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Rus tenisçiden ülkesine tepki! Kendisini çeken kameraya yazdığı mesajla gönülleri fethetti

"LÜTFEN"

Dubai'de finale yükselen Rus tenisçi Andrey Rublev'in maç sonu kendisini çeken kameraya, "Savaşa hayır, lütfen" mesajı yazdı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Rus tenisçi bu hareketiyle sporseverlerin gönlünü fethetti. Rublev'in, Rusya A Milli Futbol Takımı kaptanı Smolov'la birlikte gösterdiği tepki yüzünden ülkesinde problem yaşamasından endişe ediliyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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