Rus kulübünden skandal hamle! 'Savaşa hayır' diyen Ukraynalı yıldız futbolcu takımdan kovuldu

Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa girmesine futbol dünyasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından savaş karşıtı paylaşım yapan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'nin kulübü Zenit tarafından takımdan kovulduğu öne sürüldü.

"SAVAŞI DURDURUN!"

Rus basınında çıkan haberlere göre Zenit, Ukraynalı defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'i takımdan göndermek için sözleşmesinin biteceği Haziran ayını beklemedi. Rus ekibi, Savaş karşıtı paylaşım yaparak, "Ben Ukraynalıyım! Ukrayna'ya Barış! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullanan Ukraynalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.

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