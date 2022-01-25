"RTÜK Türkçe Ödülleri" 27 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Haberler
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"RTÜK Türkçe Ödülleri" 27 Ocak'ta sahiplerini bulacak

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen "Türkçe Ödülleri", 27 Ocak'ta sahiplerini bulacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen "Türkçe Ödülleri", 27 Ocak'ta sahiplerini bulacak.

RTÜK açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türk Dili Yılı" kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen "Türkçe Ödülleri", görsel ve işitsel medya çalışanlarına verilecek.

"Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni" 27 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek törene siyasetçiler, devlet yöneticileriyle medya profesyonelleri katılacak. 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verilecek.

"Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri"ne hak kazananlar, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak.

Belirlenen kategoriler arasında "Yaşam Boyu Saygı Ödülü" adında bir de özel ödül olacak.

Hak sahipleri, titiz bir çalışmanın sonucu olarak tespit edildi. İletişim akademisyenlerinin, RTÜK ve TDK yetkililerinin, basının duayen isimlerinin yer aldığı seçici kurulun başkanlığını edebiyatçı yazar İskender Pala yaptı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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