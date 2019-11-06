RTÜK'ten 'istifa' açıklaması

06.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:39

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır" açıklaması yapıldı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada Başkan Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasında hukuki ve idari hiç bir kısıtlamanın olmadığı belirtilerek, "Yapılan iş ve işlemler hukuka ve yasalara uygun olmasına karşın RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Devletin üst makamlarında bugüne kadar önemli vazifeleri hakkıyla yerine getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hayatının hiçbir döneminde ahlaka, hukuka ve vicdanlara aykırı bir gelir elde etmemiş, böylesi bir suçlamayla da karşılaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

'BİLDİRİCİ, SİYASİ TARAFSIZLIK KONUSUNA ISRARLA UYMAMIŞTIR'

Üst Kurul'un açıklamasında ayrıca, RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayılan Faruk Bildirici'ye ilişkin iddialara da cevap verildi. Açıklamada, TBMM iradesinin gasp edildiği iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, "Faruk Bildirici, yasanın açık hükümlerle emrettiği ve üyelerin uymak zorunda olduğu siyasi tarafsızlık konusuna ısrarla uymamıştır. Üst Kurul'un gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıklamış, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal etmiştir. Gerek açıklamalarıyla, gerekse de eylemlerinde kimi medya kuruluşlarına hasımlık derecesinde tutum sergilemiş, kimi medya kuruluşlarının ise hamiliğini yapmaya çalışmış ve medya kuruluşları arasında tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu durum da kanunda üyelerin uyması için hüküm altına alınan usul ve esaslar kapsamındadır" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA