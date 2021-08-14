Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx), Emre (xx), Oğuz (xx), Kadir (x) (Dk. 46 Murathan x), Görkem (xx), Muhammet (xx), Furkan (x), Eren (x) (Dk. 46 Ferhat x), Özer (x) (Dk. 83 Emirhan x), Mehmet Ali (xx) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx), Emre (xx), Oğuz (xx), Kadir (x) (Dk. 46 Murathan x), Görkem (xx), Muhammet (xx), Furkan (x), Eren (x) (Dk. 46 Ferhat x), Özer (x) (Dk. 83 Emirhan x), Mehmet Ali (xx) (Dk. 76 Alihan x), Tusha (xx) (Dk. 87 Asım x)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xx), Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (xx), Caner (xx) (Dk. 89 Süleyman x), Remi (xx), Landel (xx) (Dk. 80 Manaj x), Doğan Can (xx) (Dk. 69 Selçuk x), Levent (xxx) (Dk. 89 Hakan x), Burak (xxx) (Dk. 80 Akabueze x), Keny (xx)GOLLER: Dk. 28 Burak, Dk. 39 Levent (Royal Hastanesi Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Furkan, Görkem (Denizlispor), Doğan Can, Caner (Royal Hastanesi Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti. Konuk ekip Bandırmaspor, ilk yarıda 28'inci dakikada Burak, 39'uncu dakikada Levent'in kaydettiği gollerle, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bandırmaspor elde ettiği galibiyetle sezona 3 puanla girerken, Denizlispor ise kötü bir başlangıç yaptı. Altyapı oyuncularının ağırlıkla olduğu bir kadroyla sahaya çıkan Denizlispor'da takımın başında kulüp antrenörü Veli Acar yer aldı. Yeşil-siyahlı kulübün yeni Başkanı Mehmet Uz, göreve geldikten sonraki ilk karşılaşmasında mücadeleyi protokol tribününden takip etti.5'inci dakikada gelişen Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Keny, yerden sert vurdu. Kaleci Abdulkadir'in uzanarak çeldiği topu savunma kornere yolladı. 8'inci dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta, Görkem sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Tusha'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı. 13'üncü dakikada Remi'nin pasında topla buluşan Caner, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Üst direğe çarpan top, auta gitti.19'uncu dakikada Okan'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Keny kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Abdülkadir'de kaldı. 28'inci dakikada Okan'ın sağ çizgiye inip yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafayı vuran Burak, topu filelere yolladı: 0-1.39'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Keny yerden ortaladı. Levent'in yaptığı vuruş ağlara gitti.İlk yarı Bandırmaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 63'üncü dakikada Burak, sol kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Lokman'ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 90'ıncı dakikada Azabueke'nin yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut, az farkla yandan auta gitti.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:57:33. #1.15#

title