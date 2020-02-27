Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı
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Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı

Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco’nun (Türk) yeni yapımı, İtalya’nın Milan şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı.

27.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:34
Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı

Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco'nun (Türk) yeni yapımı, 'nın şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı.


Rossini'nin Türk operasında Operalia Ödülü Rosa Feola'na ve Alex Esposito baş karakterleri canlandırıyor. Esposito, Selim isimli bir Türk'e hayat veriyor. Türk operasını Roberto Ando yönetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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