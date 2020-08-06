HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleerin yanı sıra rüzgar enerjisine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor
06.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:23

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleerin yanı sıra rüzgar enerjisine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, Rusya'da iki santral daha kuruluyor.

Rosatom'a bağlı NovaWind A.Ş., Rusya'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali Adygea'nın ardından, ülkede iki santral daha inşa etmek için çalışmalarına hız verdi. NovaWind, Stavropol Krai bölgesindeki Karmalinovskaya Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile Rostov bölgesindeki Marchenkovskaya RES'nin inşaatına başladı.

Yılda 147 GWh enerji üretecek

Karmalinovskaya RES, yılda 147 Gigawatt saat (GWh) enerji üretecek. Santral, 60 Megawatt (MW) üretim kapasitesine sahip olacak. NovaWind, her biri 2,5 MW kapasiteli 24 rüzgar türbininden oluşacak olan Karmalinovskaya RES'in inşası için 8 milyar rubleden fazla yatırım yapmayı planlıyor.

150 işçi ve mühendis ile 50'den fazla inşaat aracının dahil olduğu inşaat sürecinde, saha çalışanları Karmalinovskaya RES'in rüzgar türbinlerinin temellerini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Vinç sahaları inşa eden çalışanlar, nesnelere ve birleştirilmiş indirici trafo merkezlerine araç erişimi sağlıyor. İnşaat süreci, saatte 160 metreküp beton tedarik eden iki tesisin beton üretimi ile devam ediyor.

NovaWind A.Ş. CEO'su Alexander Korchagin de Karmalinovskaya Rüzgar Enerjisi Santralinin inşaatının başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Karmalinovskaya Rüzgar Enerjisi Santralinin konumu Novoaleksandrovskiy bölge yönetimi sayesinde hızlı bir şekilde seçildi. Proje, arazi kullanıcılarının tarım işlerine devam etmesini ve santralin altyapı tesisinin istihdamını mümkün kılıyor. Bir enerji üretim şirketi olarak, santralin maksimum kurulu kapasite kullanımından faydalanabileceğiz."

Yatırım hacmi 16 milyar rublenin üzerinde olacak

İnşasına başlanan bir diğer rüzgar enerjisi santrali Marchenkovskaya'nın üretim kapasitesi ise 120 MW olacak. Santral yılda 402 GWh enerji üretecek. Marchenkovskaya RES sahasında, her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbini yer alacak. Santralin toplam yatırım hacminin 16 milyar rublenin üzerinde olması bekleniyor.

Halihazırda Marchenkovskaya RES sahasında 40'tan fazla inşaat aracı ve 100'den fazla işçi ve mühendis çalışıyor. Santral binası temelinin inşaat işleri için malzeme teslimi de başladı. Sahaya saatte toplam 170 metreküp beton karışımı yapabilen iki beton karıştırma tesisi kuruldu. Temel çukurlarının kazılması ve rüzgar santralinin daha sonra atılacak olan temellerinin güçlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

NovaWind A.Ş. yönetimi altında faaliyet gösteren işletmeler, 2023 yılına kadar toplamda 1 GW kapasiteli rüzgar santralleri inşa edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mehmet Topal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:01:07. #1.14#
title