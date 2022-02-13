Ronaldo canlı yayında alay konusu oldu! Kimse ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi
Haberler.com - Spor
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Instagram hesabından canlı yayın açan Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmayarak takipçilerine ilginç anlar yaşattı. Bazı kullanıcılar Portekizli yıldızın yanlışlıkla canlı yayın açtığını belirtirken, Ronaldo'nun hala teknolojiyi kullanmayı beceremediği yönünde yorumlar yapıldı.
Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk isim olan Cristiano Ronaldo kısa süre önce takipçilerine büyük bir sürpriz yaşattı.
"NE YAPIYORSUN KARDEŞİM?"
Sosyal medya hesabından canlı yayın açın Cristiano Ronaldo, yayın boyunca hiç konuşmadı. Portekizli yıldızın bu hareketine anlam veremeyen takipçileri, Ronaldo'nun teknolojiyi anlamadığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Portekizli yıldıza "Ne yapıyorsun" derken bazı takipçiler de Ronaldo'nun Instagram'ı kullanmayı bilmediğini belirtti.
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