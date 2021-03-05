Roman vatandaşlar, Nildem öğretmen için mevlit okutup yemek dağıttı
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Roman vatandaşlar, Nildem öğretmen için mevlit okutup yemek dağıttı

05.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:30
Roman vatandaşlar, Nildem öğretmen için mevlit okutup yemek dağıttı

Lüleburgaz ilçesinde ters yönden gelen bir midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpması sonucu ağır yaralanan anaokulu öğretmeni Nildem Sarsılmaz için Roman vatandaşlar tarafından mevlit okutularak yemek dağıtıldı.

Lüleburgaz ilçesinde ters yönden gelen bir midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpması sonucu ağır yaralanan anaokulu öğretmeni Nildem Sarsılmaz için Roman vatandaşlar tarafından mevlit okutularak yemek dağıtıldı.

Altıyol Mahallesi'nde Roman vatandaşların oluşturduğu Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen mevlit programında dualar okundu.

Mevlidin ardından, derneğin başkanı Emin Sanpur ile dernek üyesi Kadir Halaç, Ercan Karagöbek ve gönüllü aşçılar tarafından yapılan 500 kişilik yemek dağıtıldı.

Sanpur, burada yaptığı konuşmada, bir kaza sonucu yaralanan öğretmen Nildem Sarsılmaz'a acil şifa dileğinde bulundu.

Yaşanan kazanın herkesi derinden etkilediğini ifade eden Sanpur, "Biz dernek adına onun tekrar şifa bulması, aramıza dönmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm mahalleden öğretmenimiz adına dua talep ettik. Hepsi dualarını gönülden ettiler. Elimizden ne geliyorsa her zaman destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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