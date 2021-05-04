Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi

Roma, önümüzdeki sezon için Portekizli teknik adam Mourinho ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Mukavelenin süresinin üç yıl olduğu belirtildi. Mourinho, "İkna olmamı sağlayan faktörlerden biri de taraftar oldu. Göreve başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi. Mourinho, son olarak başarısız sonuçların ardından Tottenham'dan gönderilmişti.

Bir dönem dünyanın en iyi teknik adamı gösterilen Mourinho, 2013'ten sonra sert bir düşüşe girmişti. Çalıştırdığı takımlarda istediği beklenen başarıyı ortaya koyamayan Mourinho, son olarak Tottenham'dan gönderilmişti. Portekizli teknik adamın boşta bekleme süresi uzun sürmedi. İtalyan ekibi Roma, deneyimli hoca kapısını açtı.

"KAZANAN BİR TAKIM YARATACAĞIZ"

Tiago Pinto ve kulüp sahibiyle yaptığımı görüşmelerden sonra AS Roma'ya katılma tutkusunu hissettim. Onlarla aynı tutkuyu hissediyorum. Beni her zaman tutku yönetmiştir. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız. Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Roma ise şu açıklamayı yaptı: Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe"