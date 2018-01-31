Roka'dan İndirim Günleri

Van'da yerel marketlerin önde gelen ismi ROKA AVM, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunmak adına indirim günleri başlattı.

Van'da yaklaşık iki hafta önce beşinci şubesini açan ROKA AVM, vatandaşlara hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet anlamında Vanlılara en iyisini sunmak için indirim günleri başlattıklarını belirten ROKA AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Turan Avcı, "ROKA olarak öncelikle taze et, meyve, sebze, kuru gıda ve temizlik ürünlerinde cuma, cumartesi ve pazar günleri indirim yapıyoruz. Bunun yanında hafta içi günü birlik indirimlerimiz de oluyor. Yüzde 20 ila 30 arasında değişen fiyatlarımızı gerek mesaj yoluyla gerekse sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyuruyoruz" dedi.

Kentte bulunan 5 şubede 180 kişinin istihdamını sağladıklarını ifade eden Avcı, "En büyük sıkıntımız kalifiyeli eleman bulamamaktır. Buraya gelen elemanlar, birkaç ay çalışıp işi öğrendikten sonra başka işlere gidiyorlar. Bu da bizleri zora sokuyor" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Edremit ilçesinde altıncı şubelerini açacaklarını da sözlerine ekleyen Avcı, "Kentteki yerel marketler olarak en önemli amacımız müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyeti de hizmetten, fiyattan, kaliteli ürün ve ticarette dürüstlükten geçer. Bizler bunları yaparak hizmet ediyoruz. Bunun yanında alışveriş yapan müşterilerimizi evlerine kadar, yaşlı veya götüremeyecek durumda olan müşterilerimizi ise mutfaklarına kadar götürüyoruz. Bu hizmeti diğer kurumsal marketler sunamıyor" şeklinde konuştu. - VAN