Rojda Demirer'in sevgilisi Ulaş Kıyak kimdir?

16.09.2019 11:18

Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen başarılı oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından sevgilisi Ulaş Kıyak ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altında kalple birlikte 'An' notunu ekledi. Ulaş Kıyak nereli? Ulaş Kıyak karısı, kızı, hayatı ve kariyeri…

ULAŞ KIYAK KİMDİR?

Voleybolcu Kıyak, 11 Ağustos 1981'de Samsun'da dünyaya geldi.Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapısında başladı. 2003'te Galatasaray'a geçen oyuncu, bu kulüpte iki yıl görev aldıktan sonra bir sezon İsviçre'nin Chenois Cenevre takımında oynadı.

CHALLENGE KUPASI'NDA EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

2006-2008 yılları arasında Halkbank forması giyen Kıyak, 2008'de katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yıl top koşturdu. 2011-2013 yılları arasında Galatasaray'da, 2013-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 2014-2016 yılları arasında ise Halkbank'ta oynayan pasör, 2016-2018 yıllarında ise Ziraat Bankası'nda görev aldı. Kariyeri boyunca 2 kez Türkiye Lig Kupası, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ulaş Kıyak, 2018 Challenge Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan oyuncu, 155 kez A Milli Takım formasını giydi. 2018-2019 sezonunda Türkiye Ligi En İyi Pasörü ilan edildi.

Ünlü voleybolcu Ulaş Kıyak'ın Handan Kıyak ile evliliğinden Helen adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.