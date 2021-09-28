ROBOTİK KODLAMA KURSU - Haberler
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ROBOTİK KODLAMA KURSU

Habermetre - Haberler | Toplum
ROBOTİK KODLAMA KURSU

ROBOTİK KODLAMA KURSUOluşturulma Tarihi : 28. 09. 2021 Haberler Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021 Heyecanı Bağcılar'da Kazak Rüzgarı Esti Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın.

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - ROBOTİK KODLAMA KURSU

Oluşturulma Tarihi : 28. 09. 2021 Haberler Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021 Heyecanı Bağcılar'da Kazak Rüzgarı Esti Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın... Bağcılar'da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı Açıldı Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim... Bağcılar Belediyesi'nden Üniversiteyi Yeni Kazananlara... Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Haber: ROBOTİK KODLAMA KURSU - Haberler
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