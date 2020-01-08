Haberler » Spor » Robert Prosinecki antrenmanda - Spor

Robert Prosinecki antrenmanda

Hes Kablo Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Robert Prosinecki takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

08.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:58
Robert Prosinecki antrenmanda

'un yeni Teknik Direktörü Robert Prosinecki takımın başında ilk antrenmanına çıktı.


Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısına 'da hazırlanıyor. Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarının sürdüren Sarı-Kırmızılıların Hırvat Teknik direktörü Prosinecki takımın başında yer aldı. Antrenman öncesi oyuncular ile tanışan ve ardından kısa bir toplantı yapan Prosinecki, futbolcularına antrenmanda hırslı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler