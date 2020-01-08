Robert Prosinecki antrenmanda

08.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:58

Hes Kablo Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Robert Prosinecki takımın başında ilk antrenmanına çıktı.



Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarının sürdüren Sarı-Kırmızılıların Hırvat Teknik direktörü Prosinecki takımın başında yer aldı. Antrenman öncesi oyuncular ile tanışan ve ardından kısa bir toplantı yapan Prosinecki, futbolcularına antrenmanda hırslı olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA