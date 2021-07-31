Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
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Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor

Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rize'de balıkçı esnafı 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Rize'de balıkçı esnafı 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz Eylül ayının ilk gününde başlayan av sezonu 15 Nisan itibariyle kapandı. 15 Nisan'dan 1 Eylül 2021 tarihine kadar kapalı olan av sezonunda ise balıkçı esnafı hazırlıklarını ve geçen yıldan kalma ağlarını onarmaya başladı. Hemen hemen tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ise şimdi 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağı için gün saymaya başladı. Rize'de de 1 Eylül'de açılacak av sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar motorlarının bakımlarını tamamladı ve şimdi ise balık tutmak için kullandıkları ağlarını da onarmaya devam ediyor.

50 yaşında olan ve 30 yıldır balıkçılık mesleği ile uğraşan Resul İşler, balık tutmak için kullandıkları ağlarını onardıklarını, artık yeni sezona hazır olduklarını dile getirerek "Ağlarımızı tamir ediyoruz. Av yasağının kalkmasına az bir zaman kaldı. Ağlarımızın çoğunu hallettik, şimdi vakit geçiriyoruz. Yeni sezon bereketli görünüyor. İnşallah güzel olacak. Hamsi ağlarımızı bitirdik, bunlar ufak balıkçı ağları" dedi.

Denizde palamutun kendisini gösterdiğini ve sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini dile getiren bir diğer balıkçı esnafı Yunus Emre Turan ise "Sezonumuza hazırlanıyoruz. Büyük ağlarımızı onardık, şimdi küçük ağları onarıyoruz. Kendimize bir meşgale hazırlıyoruz. 1 ay sonra sezon açılacak. Denizde palamut bol görünüyor, inşallah bu yıl çok palamut olur. Bu yıl hem millet palamuta doyar, hem de biz biraz para kazanırız. Geçtiğimiz yıl sezonun bitmesine 2 ay kala hamsi tutmak yasaklandı ve işimizi biraz zora soktular. Balıkçıların da masrafı ağır. Aylık satışlarının biraz yüksek olması lazım ki hem kendisini döndürecek hem tayfasına ücret ödeyecek. Balık çok tutmak lazım. Biz her sezona umutlu başlıyoruz. Umutsuz başladığımız sezon yok da bu yılda inşallah bu sezon da iyi geçecek. Palamut şimdiden gözüktü diyorlar. Şimdiden gözükmesi iyidir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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