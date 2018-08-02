Rize'de Seyyar Cami Görenleri Şaşırtıyor

Rize'de yaz ayında kurulan, kış ayında kaldırılan seyyar cami görenleri şaşırtıyor.

KONTEYNERİ CAMİ HALİNE GETİRDİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galler Düzü mevkiinde işletmesi bulunan Yusuf Çiftçi, bir konteyneri seyyar cami haline getirdi. Konteynerin üzerine tabakalardan yaptığı minareyi yerleştiren Yusuf Çiftçi, hazırladığı bu seyyar camiyi işletmesinin yanında bulunan boş araziye koydu.

BÖLGEYE GELEN MİSAFİRLER İÇİN YAPMIŞ

Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin talebi üzerine seyyar cami hazırlayan Yusuf Çiftçi bulundukları alanın milli park sınırları içerisinde kaldığı için kalıcı bir cami yapamadıklarını söyledi. Çiftçi "Ayder Yaylası'na 5 kilometre uzaklıktaki Galler Düzü mevkiinde işletme sahibiyim. Bölgeye gelen misafirlerin talebi üzerine, ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir şey düşündük. Bölgemiz milli park sınırları içerisinde bulunduğu için kalıcı bir şey yapamadığımız için seyyar cami yapmayı uygun bulduk. Bulunduğumuz alan çığ bölgesi olduğu için seyyar camimizi yaz mevsimi sonrası kaldırıyoruz" dedi.

KIŞ AYLARINDA ÇIĞ KORKUSUYLA TAŞINIYOR

Yapılan seyyar caminin bulunduğu alanın çığ bölgesi olduğunu söyleyen işletme sahibi Yusuf Çiftçi camiyi iş makineleri ile taşıdıklarını ifade etti. Çiftçi "Irmak boyundan itibaren kış aylarında çığ geliyor. Bizde camimizi kış aylarında iş makineleriyle tehlikeli olmayan bölgeye alıyoruz. 20 yıldır burada turizm sektörü içerisindeyiz. Her 2-3 yıl da bir oluşan çığlar bize zarar veriyor. Çığ bölgede bazı alanları da yıkıyor. Bizde bunun için yaz ayında kuruyoruz, kış ayında kaldırıyoruz" diye konuştu.