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Beklenen gün geldi! "Vira Bismillah" diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

2020-2021 balık avı sezonu bu gece başladı, balıkçılar heyecanla "vira bismillah" dedi. Günün ilk ışıkları ile kasalar dolusu palamutla limana dönen Rizeli balıkçılar, bu yıl palamut balığının bol olacağını ve herkesin balığa doyacağını dile getirdi.

01.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:07

2020-2021 balık avı sezonu bu gece başlarken, günün ilk ışıkları ile kasalar dolusu palamutla limana dönen Rizeli balıkçılar, bu yıl palamut balığının bol olacağını ve herkesin balığa doyacağını dile getirdi.

FİYATLAR UCUZLAYABİLİR

1 Eylül'ün ilk dakikalarında av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl eli boş dönmüş, umduğunu bulamamıştı. Bu yıl ise günün ilk ışıklarıyla kasalar dolusu palamutla limana dönen balıkçılar palamut bolluğu olduğunu dile getirerek, fiyatların ucuz olacağının sinyalini verdi.

Beklenen gün geldi! 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

"VATANDAŞLAR BU YIL BOL BOL PALAMUT YİYECEK"

Palamutun bu yıl bol olduğunu ama hamsinin olmamama ihtimalini dile getiren Kenan Yavuz isimli balıkçı "İlk gün olmasına rağmen bereketli. Gırgırlar 200-300 kasa balık aldılar. İlk gün olmasına rağmen iyi. Balık daha büyüyecek, şişecek. Özellikle palamut açısından balıkçılığı bu sezon iyi görüyoruz, bereketli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl palamut bol, hamsi az olabilir. Palamutun olduğu yıl hamsi olmuyor. Palamutta etli ve doyurucu bir balık. Bu yıl herkes yiyecek yani. Pandemi sürecinde olduğumuz için bağışıklık sistemine de verimli bir balık. Protein açısından da değerli bir balık. Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek Allah nasip ederse" dedi.

Beklenen gün geldi! 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

"DENİZ BU YIL BEREKETİ İLE GELDİ"

Bir başka balıkçı esnafı Müstekim Hızır ise "Umutluyuz, inşallah bu yıl vatandaş kaliteli ve iyi bir fiyata balık yiyecek. Fiyatları ilk gün olmasına rağmen iyi. Deniz bu yıl bereketi ile geldi diyebilirim. İnşallah vatandaşlar da bundan en iyi şekilde yararlanır. Hem bizle hem de vatandaş bundan en iyi şekilde yararlanırız" ifadelerini kullandı.

"GARİBANI DA YİYECEK, FAKİRİ DE"

Bu yıl her kesimden vatandaşın balığa doyacağını dile getiren Sami Öz de "Valla işaretler iyi. Sezonun ilk günü olmasına rağmen baya bir balık geldi. Karadeniz'de balık var. Trabzon, Giresun olsun, Samsun olsun, burası olsun, Artvin'in Hopa ilçesi olsun iyi bir balık avlandı. Denizde balık var. Bu yıl vatandaş Allah'ın izniyle balığa doyacak. Garibanı da yiyecek, zengini de yiyecek, fakiri de yiyecek" şeklinde konuştu.

Beklenen gün geldi! 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
DELİDİR AMA!: Tabi ya palamutu fakir fukara , orkinos kılıç ve kalkanı zengin , varlıklı kişiler yiyecek . Pekiiiii açlık sınırı altında kazananlar ??? ZIKKIMIN KÖKÜ BALIĞINI YESİN . . . Lan oğlum balık yemek senin neyine . Hadi bakayım hadi naaaaş . kırmızı et yememeye alıştın balığa da alışırsın . Kaybol
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BÜŞRA: Fakirler ve Garibanlar olarak sınıflandırıp çeşitlendiriyor çünkü sayıları arttı, direk fakirler çok fazla ülkede dedin mi amaberi ikna etmek güçlüğü yaşıyorlar ilaveten.
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ROMEO: EN SON PARAGRAFTA GARİBAN VE FAKİR EŞ ANLAMLI GİBİ ZENGİNDE YİCEK FAKİRDE DERSEN DÜŞÜNÜLÜR
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