RİZE Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

15.08.2019 10:55

Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

RİZE'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı.

Çamlıhemşin İlçesi'nde ve 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklarda kurulamayacak.

'HORON OYNANACAK YER KALMADI'

Ayder Yaylası'nı eski düzenini bulamadıklarını söyleyen Nurcan Bulut, 'Daha öncede geldim fakat eski organikliğinden uzaklaşmış. Hiç beğenmedim. Her taraf yapay çiçekli salıncaklarla dolmuş. Çok aşırı salıncak var. Bir iki tane yeterli bence' dedi. Eskiden Ayder'in daha güzel olduğunu söyleyen Adem Kamber de 'Ayder kaplıcaları doğasıyla güzel bir yer. Salıncakları buradaki insanlar gelir kapısı haline getirmişler. Aşırı salıncak var. Horon oynanacak yerler vardı ama şimdi yokö dedi. Birkan Pabuççu ise 'Buraları pek iyi bulmadım. Ayder yaylalıktan çıktı. Çimlerin üzerine uzanmak varken her yer salıncak. Orman doğa kokusu yerine duman kokuları almış diye konuştu.

Salıncak sahibi Faysal Okumuşoğlu da Ayder Yaylasında salıncaktan başka aktivite eğlence yok. Gelendeler salıncaklarla sallanıyor, gayette mutlu mesutlar. Bunların kaldırılması devletin başka planları olmasından olabilir. Daha nizami daha düzgün olsa tabii ki daha güzel olur. Kendi arazilerimiz kaydımız varö dedi.

VALİ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder'de dönüşüm projesi uygulayacaklarını belirterek bu süreçte salıncaklara yayla alanında müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Çeber, Kısa süre içerisinde yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş 'burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum' diyor haklı olarak. Biz de karşılığını vererek devlet olarak onları alacağız. Salıncaklara yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Yaylada uygun, bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir. Yaylada festival alanı diye nitelendirilen alanda insanlar 'salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk' dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz? dedi.

Kaynak: DHA