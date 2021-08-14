SPOR Rıza Çalımbay: Hem ligi hem de Avrupa kupalarını birlikte götürmek istiyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Hem ligi hem de Avrupa kupalarını birlikte götürmek istiyoruzSİVAS,(DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yine zorlu bir lig başlayacak.

SPOR Rıza Çalımbay: Hem ligi hem de Avrupa kupalarını birlikte götürmek istiyoruz

SİVAS,(DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yine zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim de amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Hem ligi hem de Avrupa kupalarını beraber götürmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynayacakları Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü tur maçında Dinamo Batumi'yi eledikleri için mutlu olduklarını belirten Çalımbay, "Geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Hem taktik değişiklik olsun hem sonradan oyuna aldığımız arkadaşlar çok verimli oldu. Taraftarlarla da iyi bir şekilde bütünleşince maçı güzel bir şekilde bitirdik" diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Çalımbay, "İyi ve disiplinli bir takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına gider. Bundan sonra iyi takımlar kaldığı için zor bir maç olacak. Hem lig hem de kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu turu da geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma yürekten güveniyorum inanıyorum" şeklinde konuştu.

"LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Çalımbay, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte daha hazır hale geleceklerini ve herkesin kapasitesini ortaya koyduğu takdirde çok başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'de yeni sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, "Yine zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim de amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Hem ligi hem de Avrupa kupalarını beraber götürmek istiyoruz. Bizim için final maçı niteliğinde bir Kopenhag maçı oynayacağız. Ondan önce oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor maçı bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacağımız için maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YORGUNLUK VAR TABİ Kİ ÇÜNKÜ UZATMALI BİR MAÇ OYNADIK"

Dinamo Batumi maçının uzamasıyla birlikte takımın çok fazla yorulduğunu söyleyen Çalımbay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yorgunluk var tabi ki çünkü uzatmalı bir maç oynadık. 2 gün sonra da tekrar bir maç oynayacağız ama kadromuzu değiştire değiştire, dinlenmiş arkadaşlarımızı oynatarak, iyi durumda olanlarla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı