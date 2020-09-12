Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı
12.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:55

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Erol Bulut Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Bakan Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:55:50. #1.14#
title