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Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının kalmadığını savundu. TFF'yi eleştirmeye devam eden Dilmen, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini milli takımdaki görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını düşündüğünü iddia etti.

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
29.06.2020 07:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:54

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı ve Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Haftanın en karlı takımı Beşiktaş. Her ne kadar matematiksel olarak devam etse de, ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum.

"NAGATOMO, SARACCHI'DEN DAHA İYİYDİ"

Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.

Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi Galatasaray ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı Başakşehir.

"SERI ÇOK İYİ DÖNDÜ"

Seri özellikle pandemi arasından sonra özellikle çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. Başakşehir ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç.

"GALATASARAY'IN İDDİASI AZALDI"

Başakşehir aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. Galatasaray'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı.

"HAKEM BERBAT MAÇ YÖNETTİ"

Hakem berbat bir maç yönetti. Visca ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Mahmut'a vermemesine inanamadım. Büyük baskı hissetti. Visca'yı attı, büyük takımlarda olsa yapamazdı. Ali Payabıyık'ı aslında beğenirim ama çok yoğun baskıyı yedikleri için hata yapıyorlar ve berbat bir maç yönetti bugün. Türkiye güçlü bir ülkedir, ben şimdi bir vatandaş olarak konuşucam. Pandemi sürecinde gördük ki tüm dünyaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada bir ırkçılık konusu çıktı. Herkes bizim kardeşimizdir. Dünyanın hemen hemen her yerinde ırkçılık patlarken bizde konuşulmadı. Çünkü bizde ırkçılık yok.

"BUGÜN 'MAÇ GİTSİN' DEDİ, EMİN'İ OYNATTI"

Fatih Terim geçen hafta Emir'i sokmadı Ahmet Çalık atılınca. Bugün maç giderse gitsin dedi, genç oyuncuyu oynatmak istedi Fatih Terim.

"BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'UN ŞANSLARI EŞİT"

Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi Şampi.. diyebilirdik. Benca Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit. Robinho ilk yarıda oynadı, yerine Demba Ba girdi, ikisinin yaş toplamı 71. Robinho ikinci yarıda daha iyi oynayacak bir futbolcu. Geçen haftaki gibi. İkinci yarıda Robinho girseydi daha iyi olabilirdi çünkü Demba Ba ve Robinho 45'ten fazla oynayamayacak oyuncular. Bunları da ekonomik kullanmak çok önemli.

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAKIMI DEDİLER, NE OLDU?"

Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın takımını şampiyon yapacaklar dediler, ne oldu. Sırf Belediye başkanlığı döneminde kurduğu için. Bu söylendi diye bakış açısı değişti.

"TERİM, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDIĞINI SANIYORDUR"

TFF kurullarına her türlü şeyi dediler. Siz federasyon olarak Ahmet bey ceza alır almaz bilemem ama karar neyse alın artık. Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. İsterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına.

Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken, ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum.

TFF'nin kurulları bir berbat. Birbirlerinin akrabaları herkes bu olmaz. Dönemine göre verilen cezalar değişiyor, bunlar çok yanlış.

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