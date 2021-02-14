Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin hakemini eleştirdi ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'yla ilgili sert ifadeler kullandı. Dilmen ayrıca, Türk futbolunda şampiyonu hakemlerin belirleyeceğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa'yı 89. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevini iyi bir şekilde yerine getiremediğini söyleyen Dilmen, hakemlerin Türkiye'de şampiyonu hakemlerin belirleyeceğini iddia etti.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

Galatasaray oyunun son bölümünü doldur boşalt ile oynadı. İlk yarıda Ertuğrul başarılıydı, oyunda tuttu. 2. yarıda saha daha da ağırlaştı. Akan oyunda gol pozisyonuna girmek zordu. İki takım için de bu geçerliydi.

"ONYEKURU PLANI YAPMIŞTI"

2. yarı Galatasaray adına kör dövüşü oldu. İlk yarıda Galatasaray'ın iyi pozisyonları vardı, güzel de bir galibiyet geldi. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda kaleci kontrolsüz girdi. Onyekuru da dürtmeden önce bunu planlamıştı.

"MAÇLARI HAKEMLER BELİRLİYOR"

Kasımpaşa lehine verilmeyen penaltıyı tartışmak istemiyorum, pozisyon penaltı. Ekonomik olarak şu anda Avrupa'da transferlerde 1 numarayız. Avrupa'nın tamamı kadar transfer yapmışız. 1,5-2 aydır maçları hakemler belirliyor. Hangi maç olursa olsun. Serdar Tatlı benim de arkadaşımdır. Sezon başı Rıdvan Dilmen sezonu diyorlardı, şimdi Mustafa Cengiz ben de tamam dedim diyor.

"SERDAR TATLI BECEREMEDİ"

Bu tesadüf değil, 4 büyük lap diye bir anda ilk 4'e yerleşiyor. Sezon sonuna kadar hakem konuşmama kararı aldım. Türkiye'de hakemlik müessesesi diye bir müessese yoktur, Serdar Tatlı da olmayan bir müessesenin başındadır. Maalesef geçmiştekilere de haksızlık yaptığımızın farkındayım. Serdar Tatlı'nın da beceremediğini gördüm.

"1-1 OLSA 8 DAKİKA UZARDI"

Başka duygularla çıkıyor bütün hakemler. Şu maç 1-1 bitmiş olsaydı Fatih hoca, '4 dakika mı uzar o kadar değişiklikle' diyecekti. 1-1 olsa, 8 dakika uzatacaktı, 2-1 olduğu için 4 dakika uzattı. Sadece Galatasaray için bunu demiyorum, ne demek istediğimi herkes çok güzel anlıyor. Ben Serdar Tatlı olsam, sezon sonu itibariyle beceremedim derim. Yeni yüzler, yeni hakemler niyetiyle geldin ama seninle de olmuyor 1,5-2 aydır. Ne yapsa beceremiyor, dost acı söyler.

"TEBRİK ETMEK LAZIM"

Bugün kaybeden de haklıydı. Mücadele etti Kasımpaşa. Taylan, Belhanda, Donk oturdu, sonra onlar oyuna girdi. Antrenör yapabileceği şeyleri yaptı. Kasımpaşa da bu şartlarda mücadele etti, hata yapmasına rağmen Ertuğrul da kariyerinin en iyi maçlarını oynadı, tebrik etmek lazım.

"HAKEMLER ZIVANADAN ÇIKTI"

Türkiye'de tebrik etmeyeceğim tek şey, hakemler ve bu VAR operasyonu. Bunlar komik. Bırak fairi, tamamen zıvanadan çıktılar. Teknoloji yokken hakemler çok konuşuluyordu ama artık iz bırakmama falan yok, iz bıraksam ne olur diyorlar. Allah Türkiye'deki futbolseverlere sabır versin.

"ŞU HAKEMLER SAHADAN UZAKLAŞSIN"

Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe taraftarlarının hakaretlerine uğradım, bazen Beşiktaş ve Galatasaraylılardan uğradım. Üzülüyorsun ama hayat devam ediyor, ben doğruları söylemekle sorumluyum. Sahada oynayanları ve geçen hafta Başakşehir - Fenerbahçe maçının yıldızı Fırat Aydınus ve Riva'dakini falan asla ve asla tebrik etmiyorum. Allah inşallah şu anda sahadaki hakemleri uzaklaştırmayı nasip eder bize. 1-2 hakem ayırmıyorum, maşallah dediğim 2 gün yaşıyor.

"ŞAMPİYONU HAKEM BELİRLEYECEK"

İşin kolayını bulmuşlar, büyük takımlar iyi giderse bize bir şey olmaz demişler. Fırat'a da olmaz, bu hakeme de olmaz, Beşiktaş lehine hata yapana da olmaz. Serdar Tatlı belki düzeltir diyorduk, o da beceremedi. Kim şampiyon olursa olsun, 34 haftalık periyotlar için eskiden normal derdim, oyun ile şampiyon belirleniyor derdim ama sezonu hakemler belirleyecek ve komiteler. Tahkim'i, disiplini, federasyonu, hakemi, VAR'ı, AVAR'ı, kılı, tüyü neyse...