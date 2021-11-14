Rıdvan Dilmen'den Cebelitarık maçının hakemi için çarpıcı yorum: Bize bir güzelliği oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grupta 2. sıraya yükseldi. TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Stefan Kuntz'dan övgüyle bahsetti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"KARA BULUTLARIMIZ GİTTİ"

Okyanusu geçmiştik, derede boğuluyorduk daha önce. Bundan sonra okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Letonya maçından önceki kara bulutlarımız gitti, masmavi bir gökyüzü geldi. Şenol Güneş hoca zamanında bir avantaj yakalamıştık, sonlara doğru zorlandık. Yeni bir hocayla, yeni bir ekiple işimizi yapmaya devam ediyoruz.

"AÇIKLAMALARINI DOĞRU BULMADIM"

Hamit Altıntop'un çok değerli bir insan olarak görüyorum, TFF için de bir şans, 3-4 yıldır orada. Genç oyuncular da iyi tanıyor. Ama açıklamalarını doğru bulmadım. Tek adamlık falan bitti dedi. Bırak artık, geçmişte kaldı.

"HOLLANDA BUGÜN KAYBEDERSE GİDEMEME İHTİMALİ DE VAR"

Hollanda bugün garantilerse, kazanıp garantilerse, bir sonraki maçta ikinci ya da üçüncü kadrosuyla falan çıkar. En az 8-9 oyuncuyu oynatmazlar. Hollanda bugün kaybederse gidememe ihtimali de var.

"BEN BAYILIYORUM HALİL'E"

Hoca geldiğinde, Hamit ile istişare etmiştir. Yeni bir ortama gelmişti, kolay değildi. Halil'i düşünmüyordu ilk maçlarda, sonradan bir sakatlık falan oldu ondan sonra aldı. Ben bayılıyorum Halil'e.

"KUNTZ İÇİN DE ÖNEMLİ"

Bizim için de önemli ama Kuntz için de önemli. İlk defa Türkiye gibi bir milli takımı çalıştırıyor. Güçlü, oyuncuları yurt dışında oynayan futbolcuları var Türkiye'nin.

"KUNTZ'UN BİZE ENERJİ VE TAKTİK OLARAK DA UYDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Rıdvan'ın ikinci yarısındaki performansı hocanın kafasını karıştırmıştır. Caner'i Karadağ maçına saklamak için ilk yarıda çıkardı. Kuntz'un bize enerji ve taktik olarak da uyduğunu söyleyebilirim. İnşallah uzun yıllar kalır.

"VAR HAKEMİ VE ORTA HAKEM AYNI ÜLKEDEN OLMAMALI"

VAR hakeminin bize bir güzelliği oldu. Kırmızı kart ağır bir karar oldu orada. Uluslararası maçlarda VAR hakemi ve orta hakem aynı ülkeden olmamalı.

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