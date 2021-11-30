Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Bitir programı
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasından sonra Vitor Pereira'yı sert şekilde eleştirdi. Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'nın maç sonundaki demeçlerine inanamadı. Dilmen, Erbatur Ergenekon'dan programı bitirmesini istedi.
Göztepe deplasmanında 1 puanı 1-1'lik sonuçla zor kurtaran Fenerbahçe'de hedef tahtasına Vitor Pereira koyuldu. Portekizli hocanın tercihleri ve değişiklikleri sert şekilde eleştirildi.
"İLK YARIDA İYİYDİK"
Vitor Pereira maçın ardından, "İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik, iyi oynadık. Birçok pozisyonumuz vardı" ifadelerini kullandı. Ancak Göztepe 13, Fenerbahçe 4 şut çekti. Pereira'nın basın toplantısından gelen demeçlerini Rıdvan Dilmen şaşkınlıkla dinledi.
TEK TEK İZLETTİ
Duayen yorumcu Dilmen programın son bölümünde, ilk yarıdaki özet görüntülerinin verilmesini, ardından Pereira'nın demecinin ekrana gelmesini istedi. Programın bitmesine yaklaşık 10 dakikalık süre varken Dilmen, Pereira'nın "İlk yarıda çok pozisyona girdik" ifadesini dinlettirip, Ergenekon'a "Tamam bitir programı" dedi. Bir hayli şaşıran Erbatur Ergenekon, programı erken bitirdi.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
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