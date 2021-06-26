Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
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Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilmen, "Ortak sevdamız Fenerbahçe! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere Fenerbahçe'nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için #3temmuzdaelelemabedimizde" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki ipler karşılıklı atışmalar sonrası koptu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen yorumcu Rıdvan Dilmen, iki isme barışma çağrısında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN 3 TEMMUZ'DA EL ELE MABEDİMİZDE"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Ortak sevdamız Fenerbahçe! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere Fenerbahçe'nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için ##3temmuzdaelelemabedimizde" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
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Ali Gülhan
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