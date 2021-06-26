Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilmen, "Ortak sevdamız Fenerbahçe! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere Fenerbahçe'nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için #3temmuzdaelelemabedimizde" ifadelerini kullandı.