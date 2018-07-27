Ricardo Quaresma ve Eşi Nişantaşı'nda Şakalaşırken Görüntülendi
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphny Quaresma ile Nişantaşı'nda araçlarını beklerken şakalaşırken görüntülendi. Şakalaşırken eşinin yüzünü sıkan futbolcuyu görenler, ikilinin kavga ettiğini düşündü.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu alışverişe çıktı. Nişantaşı'na eşiyle birlikte giden Quaresma'nın, aracını beklerken eşine takılması objektiflere yansıdı. Bir süre eşine takılmaya devam eden yıldız futbolcu oldukça eğlenceli anlar yaşadı.
EŞİNDEN ELİNDEN ZOR KURTULDU
Eşi Daphny Quaresma, kendisini Q7'nin elinden zor da olsa kurtardı. Quaresma daha sonra Daphny'ye sarılarak gönlünü almaya çalıştı. İkilinin aracı, yağmur altında kısa bir eğlencenin ardından geldi.
"TÜRK HALKI BİZİM KALBİMİZDE ÇOK ÖZEL BİR YERDE"
Geçtiğimiz sene röportaj veren Daphny Quaresma, Türkiye'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı: "Türkiye ve Türk halkı her zaman bizim kalbimizde çok özel bir yerde olacak. Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren bizi sevgiyle karşılamaları ve verdikleri desteği asla unutmam. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir sevgiyle karşılaşmadık. Bu paha biçilmez bir şey."
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Adamin sevgisi bile kartlıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kime rağbet ettiğine bak ve ne olduğunun farkına var. Nesin ki ilahi yüceliklerin itibar ettiği gerçek mazlumlara rağbet edesin ? Sen Parası olanı gördün mü el pençe divan dur; makamı olanı gördün mü esas duruşa geç. . . Ahirette ilahi makamlarına kurulduklarında ne var biz de onları görebilseydik de itibar edebilseydik diyeceksiniz. Keşke dünya''dayken onların haklarının yenilmesine destek olanlardan olmasaydık. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞLA GURUR DUYUYORUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yapmasalar iyimis ama yapmislar yapacak bisey yohCevap Yaz Yayından Kaldır
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kralllllllllllllllllCevap Yaz 2 Yayından Kaldır