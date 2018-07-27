Ricardo Quaresma ve Eşi Nişantaşı'nda Şakalaşırken Görüntülendi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu alışverişe çıktı. Nişantaşı'na eşiyle birlikte giden Quaresma'nın, aracını beklerken eşine takılması objektiflere yansıdı. Bir süre eşine takılmaya devam eden yıldız futbolcu oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

EŞİNDEN ELİNDEN ZOR KURTULDU

Eşi Daphny Quaresma, kendisini Q7'nin elinden zor da olsa kurtardı. Quaresma daha sonra Daphny'ye sarılarak gönlünü almaya çalıştı. İkilinin aracı, yağmur altında kısa bir eğlencenin ardından geldi.

"TÜRK HALKI BİZİM KALBİMİZDE ÇOK ÖZEL BİR YERDE"

Geçtiğimiz sene röportaj veren Daphny Quaresma, Türkiye'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı: "Türkiye ve Türk halkı her zaman bizim kalbimizde çok özel bir yerde olacak. Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren bizi sevgiyle karşılamaları ve verdikleri desteği asla unutmam. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir sevgiyle karşılaşmadık. Bu paha biçilmez bir şey."