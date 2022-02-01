Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor - Haberler Spor
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Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

Haberler.com - Spor
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Aktif futbol kariyerine devam eden Franck Ribery, emekli olmaya hazırlanıyor. İtalya ekiplerindne Salernitana'da oynayan 39 yaşındaki yaşayan efsane, sağlık sorunları sebebiyle bu sezon birçok maç kaçırdı.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Salernitana'ya imza atan Ribery şu ana kadar 13 maçta görev yaparken sakatlık ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

Goal'de yer alan habere göre, Nisan ayında 39 yaşına girecek Franck Ribery, kaptanlık yaptığı Salernitana'dan sezon ortasında ayrılıp kariyerini noktalamayı düşünüyor.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

Boulogne'de futbol kariyerine başlayan Ribery bir sezonluk Brest macerasının ardından 2004-05 sezonunda Metz'e transfer olmuş ve aynı sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'dan kavgalı şekilde ayrılarak Marsilya'nın yolunu tuttu. Buradaki iki sezonun ardından Bayern Münih'e transfer oldu. 12 yıllık Bayern kariyerinde yaşamadığı başarı kalmadı.

Haberler.com - Spor

Franck Ribery, Bayern Münih, Galatasaray, Marsilya, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Burhan Savas:

tartışmış, kavga etmiş, ülkemize para kazandırmadan gitmiş, parlak kariyeri olsa ne yazar

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