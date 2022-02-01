Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor

Sezon başında Serie A ekiplerinden Salernitana'ya imza atan Ribery şu ana kadar 13 maçta görev yaparken sakatlık ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

VEDA EDECEK

Goal'de yer alan habere göre, Nisan ayında 39 yaşına girecek Franck Ribery, kaptanlık yaptığı Salernitana'dan sezon ortasında ayrılıp kariyerini noktalamayı düşünüyor.

GALATASARAY'IN YOLUNU TUTTU

Boulogne'de futbol kariyerine başlayan Ribery bir sezonluk Brest macerasının ardından 2004-05 sezonunda Metz'e transfer olmuş ve aynı sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

FİTİLİ TÜRKİYE'DE ATEŞLEDİ

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'dan kavgalı şekilde ayrılarak Marsilya'nın yolunu tuttu. Buradaki iki sezonun ardından Bayern Münih'e transfer oldu. 12 yıllık Bayern kariyerinde yaşamadığı başarı kalmadı.

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