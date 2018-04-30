Reytinglerde Düşüş Yaşayan Çukur, Serenay Sarıkaya'ya Teklif Götürdü
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, son haftalarda düşen reytingler yüzünden dizide oynaması için Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, son dönemlerde yaşadığı reyting kaybını güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile tekrardan yukarı çıkarmanın planlarını yapıyor.
SON HAFTALARDA REYTİNGLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
Bu sezona damga vuran dizilerin başında gelen Çukur, birkaç hafta öncesine kadar reytinglerde zirveyi kimseye bırakmazken son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Son reytinlerde Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün arkasında kalan Çukur yeniden atağa geçmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler almayı hedefliyor.
SERENAY SARIKAYA'YA TEKLİF GÖTÜRDÜ
Ucankarga adlı hesabın iddiasına göre, Çukur dizisinin düşen reytinglerini tekrardan yukarı çıkarmak için güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü.
YORUMLAR (12)
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Dizi kabak tadı verdi mafya dizisiydi aile dizisine dönüştü bir iki oyuncuyla diziyi döndürmeye çalışıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çukur dizisi baltayı tasa o polis memurunu kars digora sürerim sahnesiyle vurdu milletin ince hassasiyetine ahlaki degerlerine dokunursan boyle cokuse yol alirsin serenay sarikaya degil kirali gelse reytingde zirve zooooooooorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Dizinin Konu ve gizemi bitti.her hafta yeni bir hikaye uydurmayla gitmiyor.bence komiser Emrah diziye negatif etki yaptı.vartoluyu aileye sokup tekrar düşman yapmak kabak tadı ve büyük hata idi.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çukurda fazlaca kullanılan santraç hamleleri gibi planlar dizide heyecanı düşürüyor,seyirci biraz duygusal biraz aksiyon tarzı projelere bayılır,biri avukat biri eski polis iki kardeşin santrancını seyirci tutmadı,diğer karakterler akıcı ve seyir zevki veriyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Vartoluya daha cok sahne yazin buyuk bulusmayi bekledi herkez siz bulusmadan sonra sacmaladinizCevap Yaz 4 Yayından Kaldır