Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelgede, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek. 20.00'dan sonra yalnızca paket servis şeklinde hizmet devam edecek.