27 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Mayıs Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31493 sayılı Resmi Gazete
27 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Mayıs Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 27 Mayıs Perşembe günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 27 Mayıs Perşembe 2021 Resmi Gazete...
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar:?2021/249, 250, 251, 252)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– "CE" İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)
–– Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)
–– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar