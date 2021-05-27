27 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Mayıs Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31493 sayılı Resmi Gazete

27 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Mayıs Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.