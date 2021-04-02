Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31442 sayılı Resmi Gazete!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31442 sayılı Resmi Gazete!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31442 sayılı Resmi Gazete!

1 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 1 Nisan Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 1 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 1 Nisan Cuma 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 1 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2021/33, K: 2021/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/23430 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/34309 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2020/5156 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31442 sayılı Resmi Gazete! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 08:56:53. #1.15#
title