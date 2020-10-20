Rennes - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Rennes - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

20.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:13
Rennes - Krasnodar UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Bugün grupların 1. maçları oynanacak. Peki Rennes - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Rennes - Krasnodar maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

RENNES - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Rennes - Krasnodar maçı 20 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

RENNES - KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rennes - Krasnodar maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

RENNES - KRASNODAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Roazhon Park, Rennes'da oynanacak.

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