Renkli ve eğlence dolu kış partisi

11.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:37

Click Celebration by Daphne Behar markasının kurucusu ve konsept danışmanı Daphne Behar önceki gün Karavan Kids kurucusu Salih Kincal ve Billur Saatçi ile özel bir parti düzenledi. Renkli ve eğlenceli bir dekorasyona sahip, kış detaylarının öne çıktığı rengarenk partide, Billur Saatçi davetlilere, çocuklara özel parti detaylarını anlattı.





