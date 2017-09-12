Remzi Boncuk: "Çok Zor Bir Dönemi Atlattık"

TFF 1.Lig takımı Balıkesispor Baltok'un Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, transfer yasağının kalkması için UÇK'da bulunan dosyalar için futbolculara 12 milyon 500 bin lira ödediklerini söyledi.



Boncuk, 9 yönetim kurulu başkanı ile birlikte kahvaltılı basın toplantısı yaptı. Balıkesirspor Baltok kulüp Başkanı Remzi Boncuk, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bu yeni yönetimimiz görevinde 2 ayını doldurdu. Geçen 2 ayda zor süreçler yaşandı. Genel kurullar kulüplerde mayıs ayı içinde yapılıyor. Geçen dönem sıkıntılı süreçten dolayı kongre temmuz ayında yapılabildi. Kulübümüzün transfer yasağımız vardı. Transfer yasağı ile ilgili çalışmalar yapıldı. UÇK'da birçok dosyamız olduğundan dolayı transfer yapamadık. Sportif olarak FIFA'dan aldığımız ceza bizi zor duruma soktu. Geçici olarak transfer yasağımızı yaptığımız itiraz ile yapılacak duruşmaya kadar durdurduk. UÇK'daki dosyalarımızı kaldırmak için alacaklı futbolcular ile yönetimde bulunan arkadaşlarımız görüştü. Ceza kalktıktan sonra transfer çalışmalarına başladık. Takımımızın transfere ihtiyacı vardı. Transfer için para kaynağına ihtiyacımız vardı. Transfer için yaklaşık 100'e futbolcuyu inceledik. UÇK'da dosyası olan futbolcu ve kulüplere transfer yapabilmek için 12 milyon 500 bin TL para yatırdık. Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdıktan sonra takip ettiğimiz oyunculara imza attırdık. Bu futbolcuların Balıkesirspor Baltok'a maliyeti 550 bin Euro'dur. Transfer yasağının kalkması için mali kaynak aradık. İsim sponsoru olarak Baltok ile anlaşma imzaladık ayrıca Fırıntaş ve Balpark Balıkesirspor'a sponsor oldular. Bu sponsorluk için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'a teşekkür ediyoruz. UÇK'daki bulunan 24 dosyayı kaldırdık. Bu yasağın kalkması için bankalardan sadece 740 bin lira kredi çektik. Eski futbolcularımızın bazıları alacaklarından fedakarlık yaparken, bazı futbolcular 1 lira bile indirim yapmadı. Yöneticilerimiz ile birlikte görüşmeler katılan eski futbolcumuz İlhan Eker'e teşekkür ediyorum. Balıkesirspor Baltok olarak şu anda 7 futbolcuya borcumuz kaldı. Balıkesirspor Baltok'un 2017-2018 sezonu dahil bütçesi 45-46 milyon liradır. Bu bütçeden bugüne kadar 15 milyon lira ödeme gerçekleştirdik, bu paranın 12 milyon 500 bin lirası UÇK'ya, 500 bin lira kulüp borçlarımıza ve 2 milyon 500 bin lirada cari harcama yaptık. Şu anda Balıkesirspor'un 17 milyon 500 bin lira borcumuz kaldı. Transferlerde bütçemizi aşacak hiç bir transfer yapmadık. Balıkesirspor Baltok kulübü olarak taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Takımlarını desteklesinler. Balıkesirspor'a sahip çıksınlar. Bu sezon başında taraftara sorsaydınız bu sezon ne bekliyorsun diye? Herhalde Lig'de kalsın yeter diyeceklerdi. Taraftarlar şimdi ne diyecekler. Herhalde en az play-off derler. Benim Başkan olarak beklediğim rahat bir sezon geçirmek ve Play- Off oynamak istiyoruz. Balıkesirspor olarak tesisleşme için Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Balıkesirspor Baltok'a yer arıyoruz ve planlama yapıyoruz."



Balıkesirspor Baltok kulübü basın toplantısına yönetim Kurulu üyelerinden İrfan Sarıgül, Sadettin Akbaba, Harun Kızılgül, İrfan Gündoğan, Murat Ustalı, Yusuf Demirbaş, Metin Yeşilağaç, Özkan Savran ve Sezai Doğan katıldı. - BALIKESİR