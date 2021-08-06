Rektör Erdal, Nevşehir'de bir dizi programa katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği kapanış programı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği kapanış programı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de yapıldı.

NEVÜ'ye ismini de veren Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisi ile adalet, hoşgörü ve barışı temsil eden evrensel kimliğinin paylaşıldığı "İnsanlığın Özü Pir Veli'nin Sözü: Sevgi, Barış, Kardeşlik" temalı anma etkinliği kapanış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İçişleri Bakan Danışmanı Dr. Ali. Arif Özzeybek, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile çok sayıda il protokolü ve davetli katılım gösterdi.

Rektör Erdal, NEVÜ Rektörü Aktekin'i makamında ziyaret etti

Düzenlenen programın ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette NEVÜ'nün sahip olduğu imkanların ve yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışma ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu ve Rektör Prof. Dr. Aktekin'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Rektör Erdal'ı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aktekin, NEVÜ' de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal daha sonra Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu eşliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi ve içerisinde yer alan Sanat Müzesi'ni, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi'ni, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü dolayısıyla açılan ve yıl sonuna kadar ziyaretçilere açık olan "Ehli Beyt ve Hat Levhaları"nın yer aldığı sergi alanını, Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte NEVÜ merkez yerleşkesini gezdi.

Kaynak: Habermetre