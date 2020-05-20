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Rektör Bilgiç: "Samsun'un iki önemli markası var: Biri Samsunspor, diğeri OMÜ"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu tarafından tele konferans yoluyla canlı yayınlanan "Futbolu Konuşuyoruz" adlı söyleyişi programı ünlü isimler katılarak gerçekleştirildi.

Rektör Bilgiç:
20.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:11

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu tarafından tele konferans yoluyla canlı yayınlanan "Futbolu Konuşuyoruz" adlı söyleyişi programı ünlü isimler katılarak gerçekleştirildi. Programda konuşan OMÜ Rektörü Sait Bilgiç Samsunspor'un ve OMÜ'nün Samsun'un iki önemli markası olduğunu söyledi.

Samsunspor'un başarılarının ve gelecekte yapacaklarının konuşulduğu programa; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Yapımcı ve Sunucu Burcu Esmersoy ve Spor Spikeri Erdoğan Arıkan konuk olarak katıldı. Yayına ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de misafir oldu. Akademik Danışmanlığını Doç. Dr. Tamer Aslan'ın yaptığı Gençlik Topluluğunun Başkanı Ertan Atasayar'ın moderatörlüğünü üstlendiği canlı söyleşiyi iki oturum olarak yapıldı ve yoğun bir katılımcı grubu izledi.

"OMÜ benim için özel bir anlam taşıyor"

Söyleşinin ilk bölümünde söz alan Burcu Esmersoy, soru üzerine televizyon kariyerine nasıl başladığını anlattı. Esmersoy, söyleşinin hemen başında konuşan Samsunspor Başkanı Yıldırım'ın söylemlerinden çok etkilendiğini belirterek, "Samsunspor'un aradığı başkanı buldu. Önümüzdeki dönemlerde diğer takımları Samsunspor karşısında zorlu bir süreç bekliyor. Samsunspor'un şehriyle bütünleşmiş bir takımdır ve bu bütünleşmeye ciddi destek veren bir başkanı vardır. Ayrıca üniversitenizdeki ödül töreninden sonra başka üniversitelerin davetine katılmadım. Zira çıtayı çok yüksek tuttunuz, aldığım ödül çok değerli, oldukça mükemmel ağırlandık ve her zaman OMÜ benim için özel bir anlam taşımaktadır" dedi.

"Samsunspor meslek hayatında önemli bir yere sahip"

Spor Spikeri Erdoğan Arıkan da konuşmasına "Samsunspor meslek hayatımda önemli bir yere sahiptir. Spor spikerliğine Samsunspor maçını radyodan anlatarak başladım. Çok başarılı oyuncularının bulunduğu üst düzey bir takımdı. Ertuğrul Hoca da vardı. Samsun halkının tribündeki futbol coşkusu harikaydı ve hepimiz maç anlatımı için Samsun'a gitmek isterdik" diye konuştu.

"İyi futbolcular yetiştirip ihraç eden durumuna gelmek istiyoruz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Arıkan'ın sözleri üzerine "Bunu söylerken yaptığım bir analiz var yoksa amacım kimseyi kötülemek değil. Kulüplere gelip başkan olup, sonra bırakmamak için direnenler ve başkanlık imajını kullanıp başka işlerle uğraşanlar için dedim. Futbola destek vermek yerine kendi çıkarlarını sağlamak için oralarda olduklarını gördüm. Çok açık biriyim ve kimseye de biat etmediğim için bu düşüncelerimi açıkça ifade ettim. O nedenle Samsunspor akılla yönetilmeli dedim" şeklinde konmuştu.

"Samsun'un iki önemli markası var: biri Samsunspor diğeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi"

Son olarak canlı yayına katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kovid-19 öncesi yaptıkları birçok başarılı etkinliği bu dönemde de sürdürdükleri için Gençlik Topluluğu'na ve programa konuk olan katılımcılara teşekkür etti. Bilgiç, daha sonra konuklara ve öğrencilere seslenerek, "101 yıl önce Kurtuluş Savaşı mücadelesi meşalesinin yakıldığı Samsun'dan 19 Mayıs Atatürk' ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'un iki önemli markası olduğunun altını çizen Bilgiç, "Bunlardan biri Samsunspor, diğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesidir. Bu markanın gelişmesi demek Samsun'un tanıtılması adına çok önemli bir değerdir. OMÜ'nün, bugün 52 bin öğrencisi ve dünyanın 109 ülkesinden 5 bin 700'e yakın öğrencisiyle çok önemli bir gelişme potansiyelini taşıyan markadır. Bu sayede Samsun'un üniversite aracılığıyla dünyanın 109 ülkesiyle doğrudan bağlantı kurulmasının sağlandı. Samsunspor da Başkan Yıldırım liderliğinde bu anlamda şehrimize büyük değer kazandıracaktır. Başkanımızın başarıya inanmış ve önemsemiş olmasını çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Samsunspor'un hem başkanının hem de antrenörünün kendi alanlarında başarılı ve titiz insanlar olmaları Samsunspor'un gelecekteki başarıları için yeterli sebep olduğunu düşünüyorum. Samsunspor dışında takım tutmuyorum ve bu şehrin bir değeri olarak Samsunsporlu olmanın bir borç düşünüyorum. İnşallah süper ligde de büyük başarıları yaşamak birlikte nasip olur, başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum, her zaman işbirliğine hazırız" açıklamasında bulundu.

Program sonunda tele konferans üzerinden gerçekleşen canlı yayın çekilişi ile üç kişiye Samsunpor'un imzalı forması hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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