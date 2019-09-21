Rekor denemesi için 3 kilometrelik pasta yapacaklar

21.09.2019 12:30

İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan uluslararası pastacılık festivalinde, 3 kilometre uzunluğunda pastayla dünya rekoru denemesi yapılacak.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir-Uluslararası Pastacılık Tatlıcılık Şekercilik ve Unlu Mamülleri Festivali, 27-29 Ekim tarihleri arasında 13 ülkeden usta ve davetlinin katılımıyla İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek.

İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde kentin lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, ilk yılından itibaren uluslararası boyut kazandıracakları organizasyonun, kentin gelenekleri arasına girmesini hedeflediklerini bildirdi.

Festivalde bir de rekor denemesi yapacaklarını aktaran Esen, Alanya'da 2 bin 710 metre ile kırılan dünyanın en uzun pastası rekorunu geçmek istediklerini ifade etti.

Festivale gelecek bin 500 ustanın katılımıyla 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 5 ton krema ve diğer malzemeleri kullanıp 3 bin metre uzunluğunda 20 santimetre genişliğinde dünyanın en uzun pastasını yapmayı deneyeceklerini aktaran Esen, yaklaşık 20 ton ağırlığında olacağı öngörülen pastaya ay ve yıldız figürünün işleneceğini söyledi.

Her tat için bir sokak kurulacak

İzmir'in tatlarını tanıtmak için "Boyoz Sokağı", "Gevrek ve Kumru Sokağı", "Lokma Sokağı" gibi alanlar ayrılacağını belirten Esen, festivale Şili, Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Tunus gibi 13 ülkeden katılan ustaların dünyanın en iyi ustası olmak için 25 kategoride yarışacağını da kaydetti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de yaptığı açıklamada, festivale 1 milyona yakın ziyaretçinin katılmasını beklediklerini dile getirerek, "Amacımız Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan biri olan unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. Ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA