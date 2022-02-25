Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "Önemli bir dakikada önemli bir gol bulmuştuk. Ama bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil biz kendi eleştirimizi yapacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda A. Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Erginer, "5 maçtır bir yenilmezlik serimiz vardı, bugün burada sonlandı. Ama bu mağlubiyet bir şeylerin sonu değil, inşallah takıma yeni bir başlangıç olacaktır bizim için. Maçta şunu söyleyebilirim; rakibe çok uzak oynadık özellikle savunmada, çok alan ve zaman verdik. Bu da rakibin oynama iştahını artırdı, daha fazla topla oynamasına, üçüncü bölgeye inmesine sebep oldu. Skoru daha çok yakalayabileceğimiz, oyuna ortak olabileceğimiz zamanlarda çok kötü bir gol yedik" diye konuştu.

"ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ"

Üst sıraları hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Erginer, "Maçın genelinde normal standart oyunumuzdan uzak oynadık. Kötü bir futbol sergiledik bugün bizim kendi standardımıza göre ama gene de oyuna ortak olabilirdik. Bence nizami bir golümüz iptal edildi. Önemli bir dakikada, önemli bir gol bulmuştuk. Ama bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil. Biz kendi eleştirimizi yapacağız. Biz bir üst sıraları hedefliyoruz, oralara tırmanmak istiyoruz. Bunun için bu yenilgiyi telafi etmek için tekrar bir seri başlatmamız lazım. 3 gün sonra iç sahada erteleme maçımız var. Gerekli dersleri çıkartıp bir an önce bu maçı geride bırakıp, Tuzlaspor maçına konsantre olmamız gerek" ifadelerini kullandı.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel