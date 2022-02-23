SPOR Reha Erginer : Çok zor bir maç oynayacağız

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Altaş Denizlispor maçının final havasında geçeceğini belirterek, "Çok zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç" dedi.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının kendileri için bir kırılma maçı olduğunu ifade etti. Ligin yoğun tempoda devam ettiğini söyleyen Erginer, 'Gerçekten çok yoğun bir tempoda geçiyor. Hala da devam ediyor. Oyuncularıma Mart ayının 19'una kadar bu temponun devam edeceğini söyledim. Biz bu süreci biraz kendi lehimize çevirmek istedik. Bu kısa süreli maçlarda iyi sonuçlar alıp bir an önce ligin altıyla ilişkimizi kesip biraz daha gözümüzü yukarıya çevirmek istiyorduk. Aslında baktığımızda belli oranda yerine getirdik diyebilirim. İlk periyodu iyi geçtik. Takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Bay olduğumuz için 1 maç eksiğimiz var. 5 maç oynadık. Bu süreci iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Bizim için İstanbulspor galibiyeti Keçiören beraberliğinin telafisi ve diğer takımlara vereceğimiz mesaj açısından çok önemliydi. Ama Gençlerbirliği maçı kırılma maçı gibiydi. Artık yüzümüzü üst sıralara çevirmek ve üst sıralardaki takımlarla puan farkını düşürmek için çok önemliydi' dedi.

'ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ'

Denizlispor ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Erginer, 'Denizlispor'un da ligdeki konumu belli. Bizim maça çıkacağı atmosfer belli. Onlar da deplasmanda mağlubiyet alarak döndüler. Onlar açısından bizim maç final maçı havasına dönüştü diyebilirim. Çok zor bir maç oynayacağız. Ama bizim ligde kolay maç yok. Her takım her takımı içeride de dışarıda da yenebilir. Maçlar çok zor geçiyor. Hem mental hem de taktiksel anlamda çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç. 3 maçlık periyodu da yaşadığımızı düşünürsek maça da fiziksel olarak fit şekilde çıkmamız lazım ki oradan istediğimiz sonuçla geri dönebilelim' diye konuştu.