Red'e gelenlere 3 aylık Netflix üyeliği hediye

Vodafone Red'in seçili tarifelerine gelenlere ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, Netflix'i sınırsız kullanma imkanı sunuyor. Netflix, Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone Red'in tarifesine özel internetinden yemiyor. Vodafone Red'in seçili tarifelerine gelenlere ayrıca ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşteri alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının hızla dijitalleştiğini belirtti.

Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zamanın ortalama yüzde 40 arttığının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz sınırsız eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Bu kapsamda, son olarak dünyanın lider eğlence servisi Netflix'i sınırsız eğlence dünyamıza dahil ettik. Netflix, Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone Red'in tarifesine özel internetinden yemiyor. Üstelik, Vodafone Red'in seçili tarifelerine gelenlere 3 aylık Netflix hediye ediyoruz. Netflix'in de eklenmesiyle Red'li müşterilerimizin eğlencede sınır tanımayacağına inanıyoruz. Müşterilerimiz, Netflix ve daha fazlasını özgürce izleme imkanına sahip olacak. Yenilikçi ürün ve servislerimizle müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

Netflix hediyeli özel tarife

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone'un yeni kampanyası kapsamında 3 aylık Netflix hediyesi sadece Red'in seçili tarifelerine gelenlere sunuluyor. Red Sınırsız Eğlence 40 tarifesiyle, Netflix ve daha fazlası, seçilen tarifenin internetinden yemiyor.

Red Sınırsız Eğlence 40 tarifesi, 40 GB mobil internet, her yöne 3 bin 500 dakika ve 250 SMS içeriğinin yanı sıra Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve sınırsız WhatsApp; ayrıca sınırsız müzik, sınırsız sosyal ve sınırsız eğlence paketleriyle öne çıkıyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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