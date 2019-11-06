Red Bull Chess Masters'te elemeler başlıyor

06.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:22

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters'in ilk elemesi Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilecek.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 15-70 yaş lisanslı satranç oyuncularının mücadele verecekleri Red Bull Chess Masters'te tüm bölge elemeleri çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, "yıldırım satranç" formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 15 Kasım'da tamamlanacak. Büyük final ise 24 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.



7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesindeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. Elemeler daha sonra sırasıyla 8 Kasım'da İç Anadolu, 10 Kasım'da Güneydoğu Anadolu, 11 Kasım'da Karadeniz, 13 Kasım'da Ege, 14 Kasım'da Marmara ve 15 Kasım'da da Akdeniz bölgelerinde oynanacak. 7 bölgeden gelen 8 takım ise 24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk için yarışacak.



Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri "yıldırım satranç" final ise "hızlı satranç" formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Bir özel davetli takımın da katılmasıyla belirlenecek 8 takım İstanbul'da yapılacak finalde şampiyon olmak için hamle yapacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA