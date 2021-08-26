Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali için geri sayım başladı
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Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali için geri sayım başladı

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşanacak.

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşanacak. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçı, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda güçlü otomobilleri ile hem zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Drift araçlarının tozu dumana katacağı final, 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift Türkiye'ye geliyor. Bursa'da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonunda Türkiye'nin en iyi drift pilotu belli olacak. 2021 sezonundaki yedinci yarışı olan Türkiye Finali'nde birbirinden hızlı 23 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Yüksek aksiyonlu mücadele 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Feghali: "Türkiye Red Bull Car Park Drift'i çok sevdi"

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ve ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali'nin yarış direktörlüğünde gerçekleşecek Türkiye Finali'nin biletleri internet üzerinden satışa sunuldu. Organizasyonu 2008 yılından beri düzenlediklerini belirten Feghali, "Türkiye'de üçüncü kez bu heyecanı yaşayacağız. Red Bull Car Park Drift'i Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyum. Özellikle iki sene önce Dünya Finali'ni yaptığımız sırada Türkiye'deki birçok drift tutkununun bu organizasyonu ne kadar çok sevdiğini yakından görme fırsatı bulduk. Bu nedenle Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Umarım bu sene de yine heyecanlı bir organizasyon sonunda Türkiye şampiyonunu belirleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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