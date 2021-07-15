RealFevr (FEVR) coin nedir? Güncel RealFevr (FEVR) coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biri olan RealFevr coin, hem ana uygulamasını hem de FEVR jetonları için akıllı sözleşmelerini ve koleksiyon para basımı ve ticaretini desteklemek için bir dizi farklı teknoloji kullanır. RealFevr (FEVR) coin nedir? Güncel RealFevr (FEVR) coin yorum ve grafik

RealFevr bugünkü fiyatı ₺0,045419 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺30.601.406 TRY. RealFevr son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2618, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 16.000.000.000 FEVR coin.

REALFEVR NEDİR?

RealFevr, 2015 yılında kurulmuş, 2,5 milyondan fazla indirmeye, 1,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 ulusal lige, 3 uluslararası kulüp müsabakasına ve En İyi 5: Premier Lig dahil tüm büyük Avrupa takım müsabakalarına sahip bir fantezi futbol uygulamasına sahip bir şirkettir. , La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1.

Ulusal ve uluslararası alanda kanıtlanmış Fantezi Ligleri konseptiyle, RealFevr'in bir sonraki büyük hedefleri, resmi fikri mülkiyet tarafından desteklenen ilk futbol video NFT'leri pazarını başlatarak küresel spor NFT'leri pazarına ve uluslararası konsolidasyona girmektir. Pazarın kendi kripto para ekosistemi olan FEVR Token'ı olacak.

REALFEVR BİR DİZİ HAREKETLİ PARÇADAN OLUŞUR

Takas edilebilir, toplanabilir ve takımlarınızın oyuncularını artırmak için kullanılabilir Video Koleksiyonları Aile ve arkadaşlarla oynamak için Ücretsiz Fantezi Ligleri, oyuncuları birbirlerine karşı bahis oynamaya teşvik eden FEVR Jetonları, Profesyoneller gibi rekabet etmek için Token Ligleri, Bonuslar ve para yatırma gibi diğer teşvikler Jetonları kilitleyen ve diğer oyunculara video koleksiyonları ödünç veren oyuncular için havuzlar.

FEVR YARDIMCI PROGRAMI



Yardımcı Program 1: paket satın al Yardımcı 2: NFT satın al/sat Yardımcı 3: jeton liglerini oyna Yardımcı 4: p2p ödünç verme Yardımcı 5: kulüp başlatma panelleri Yardımcı 6: Abonelik havuzu

FEVR TEKNOLOJİSİ



RealFevr, hem ana uygulamasını hem de FEVR jetonları için akıllı sözleşmelerini ve koleksiyon para basımı ve ticaretini desteklemek için bir dizi farklı teknoloji kullanır. Video koleksiyonları Binance Akıllı Zincirinde, ayrıca pazarda ve FEVR tokenlerinde dağıtılacak. RealFevr, aşağıdakiler gibi bir dizi Web3 teknolojisini benimseyecektir:

Oyuncular tarafından varlıkların tam sahipliğini ve transferini sağlayan akıllı sözleşmeler;

Stake ve NFT madenciliğini tamamen savaşta test edilmiş standartlarla entegre etmek için BeproJS çerçevesi;

Oyuncuların NFT'leri diğer oyunculara ödünç vermesine ve ödünç vermesine izin veren DeFi protokolleri;

NFT İLE İLGİLİ TÜM VARLIK BİLGİLERİNİN KORUNMASI İÇİN IPFS;



Herhangi bir oyuncunun likidite (LP) sağlamasına ve LP ücretleri kazanmasına izin veren Merkezi Olmayan Borsalar.

KOLEKSİYONLAR (NFT'LER)

Video koleksiyonlarının estetiği, temel farklılaştırıcılardan biri olsa da, RealFevr NFT'lerini daha da iyi bir şekilde kullanacak. RealFevr ekosisteminde, her taraftar takımındaki oyuncular için bonus puanlar, güçlendirmeler ve destek almak için oyun içinde koleksiyonlar kullanılacaktır. Yani, koleksiyonlar fantezi lig takımlarına ekstra puan verecek. Bu şekilde RealFevr, oyuncuları ve taraftarları katılım için ödüllendirmek için oyun içinde ekonomik bir teşvik olarak benzersiz dijital koleksiyonları kullanan, yaygın olarak benimsenen ilk fantezi lig platformu haline geldi.

TOKENOMİK

Ekip ve Hissedarlar: %10 Özel Satış: %11 Halka Açık Satış: %4 Yeni Hak Edinimi: %35 Hazine: %20 Likidite: %20

Token Arzı: 16 000 000 000 İlk Piyasa Değeri: 1,3 milyon

$FEVR'Yİ NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

FEVR, 8 Temmuz'da PancakeSwap'ta işlem görmeye hazır olacak. Temmuz ayının sonuna kadar FEVR'nin iki büyük borsada olması bekleniyor: Gate.io ve Kucoin.