Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - PSG karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - PSG maçı şifresiz mi? Real Madrid - PSG maçı hakemi kim? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-03-2022 REAL MADRİD VS PSG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Madrid ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD-PSG MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-PSG MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-PSG Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-PSG Maçı, saat 23:00 başlayacak.

REAL MADRİD-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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