Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak? SON DAKİKA

Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak? SON DAKİKA
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Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Real Madrid'in teknik direktör koltuğu için kimin göreve getirileceği büyük merak konusu haline geldi. Sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken, taraftarlar ve spor basını Real Madrid'in yeni teknik direktörünü araştırıyor. Peki, Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak? Real Madrid kiminle anlaştı? İşte, merak edilen o detaylar…

Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğu için kimin oturacağı sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medyada birçok adayın ismi öne çıkarken, futbol dünyası kulübün resmi kararını yakından takip ediyor. Peki, Real Madrid ekibi hangi isimle anlaştı, yeni teknik direktör kim olacak? İşte, perde arkasında konuşulan o gelişmeler…

REAL MADRİD'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılığı sonrası, kulübün teknik direktörlük görevine kimi getireceği spor kamuoyunun en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. La Liga devi, yeni sezon öncesi yapılanma sürecine girerken, teknik direktörlük koltuğu için düşünülen isimler büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak? SON DAKİKAReal Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak

Kulüp yetkililerinin yürüttüğü görüşmeler ve stratejik planlamalar doğrultusunda, takımın başına geçecek yeni teknik adamın kim olacağına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Bu süreçte İspanyol ve Avrupa basınında birçok adayın ismi geçerken, özellikle Real Madrid'in eski futbolcusu ve şu anda Almanya'da teknik direktörlük yapan Xabi Alonso'nun öne çıktığı iddia ediliyor.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak? SON DAKİKAXabi Alonso Real Madrid

Hem taraftarlar hem de spor yorumcuları, Real Madrid yönetiminin tercihini hangi isimden yana kullanacağına odaklanmış durumda.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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