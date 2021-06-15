Real Madrid'in Euro 2020'de Forma Giyen Oyuncuları
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Real Madrid'in Euro 2020'de Forma Giyen Oyuncuları

Dugout - Haberler | Spor

Sekiz Real Madrid oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarını temsil edecek. Fransa'da Benzema ve Varane; Almanya'da Kroos; Hırvatistan'da Modric; Belçika'da Hazard ve Courtois; Galler'de Gareth Bale; Avusturya'da ise Alaba milli takımları için ter dökecek.

Sekiz Real Madrid oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarını temsil edecek. Fransa'da Benzema ve Varane; Almanya'da Kroos; Hırvatistan'da Modric; Belçika'da Hazard ve Courtois; Galler'de Gareth Bale; Avusturya'da ise Alaba milli takımları için ter dökecek.

Real Madrid'in Euro 2020'de Forma Giyen Oyuncuları

Kaynak: Dugout

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