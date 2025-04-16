Real Madrid Arsenal maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Arsenal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD ARSENAL MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD ARSENAL ÖZET

Real Madrid Arsenal maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Arsenal maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Arsenal maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.